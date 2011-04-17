Автор студенческих работ

Компания "От сессии до сессии" проводит набор авторов по написанию студенческих и научных работ для постоянного и временного сотрудничества. Очень нужны авторы-украинцы, есть заказы работ, требования написания к которым - украинский язык. но в любом случае, рассмотрим анкеты и не владеющих укр.э языком.

Просьба авторов с малым опытом работы или высокими ценами не отзываться.

Просьба выслать нам анкету-резюме на адрес way-2003-yandex.ru

В анкете указать:

1. ФИО

2. Контакты в интернете, телефон, город

3. Специальность, образование, опыт работы.

4. Дисциплины, по которым пишите работы.

5. Язык (украинский, русский)

Желаем Вам долгосрочное и плодотворное сотрудничество с нами!!!!!