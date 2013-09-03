Авторы по техническим дисциплинам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт19 заявок536 просмотров
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Приглашает к сотрудничеству авторов по техническим дисциплинам.Агентство "Гарант плюс" занимается написанием студенческих работ на заказ.

Наша компания не стоит на месте, мы постоянно развиваемся. На данном этапе нашего развития, нам требуются специалисты именно технического направления:

Физика

Высшая математика

Химия

Механика

Гидравлика

Электротехника

Сторительство

Архитектура

ТММ

Сопрамат

Энергоснабжение

Электроника

Чертежи Автокад

Чертежи Компас

Геодезия

Проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений

Стандартизация и сертификация

Автомобиле- и тракторостроение

Водоснабжение, водоотведение, канализация

Метрология

Машиностроение

Материаловедение

ТАУ

Вентиляция и отопление

САПР

Схемотехника

Медицина

Биомеханика

Авиация и космонавтика

Нанотехнологии

Телекоммуникации

1С бухгалтерия

Основания и фундаменты

10 лет назад
garant-plyus
Елена 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
год назад