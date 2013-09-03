Авторы по техническим дисциплинам

Компания "Эйнштейн" проводит набор авторов по написанию студенческих и научных работ для постоянного и временного сотрудничества. В приоритете экономика, юриспруденция, гму, информатика и программирование и другие..... Просьба авторов, не отвечающих за качество своих работ или сомневающихся ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашает к сотрудничеству авторов по техническим дисциплинам.Агентство "Гарант плюс" занимается написанием студенческих работ на заказ.
Наша компания не стоит на месте, мы постоянно развиваемся. На данном этапе нашего развития, нам требуются специалисты именно технического направления:
Физика
Высшая математика
Химия
Механика
Гидравлика
Электротехника
Сторительство
Архитектура
ТММ
Сопрамат
Энергоснабжение
Электроника
Чертежи Автокад
Чертежи Компас
Геодезия
Проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений
Стандартизация и сертификация
Автомобиле- и тракторостроение
Водоснабжение, водоотведение, канализация
Метрология
Машиностроение
Материаловедение
ТАУ
Вентиляция и отопление
САПР
Схемотехника
Медицина
Биомеханика
Авиация и космонавтика
Нанотехнологии
Телекоммуникации
1С бухгалтерия
Основания и фундаменты
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Приглашаем авторов студенческих работ. Мы предлагаем: - достойную и своевременную оплату труда - комфортные условия сотрудничества - дружный коллектив. Мы пишем авторские работы, поэтому предъявляем высокие требования к оригинальности! Прежде чем отправлять резюме, просьба ознакомиться с условиями сотрудничества. Резюме присылать на [email protected]Закрыт13 лет назад
Требуются добросовестные и квалифицированные авторы для написания курсовых, дипломных работ по информационным технологиям, на постоянной основе. В резюме: город, ФИО, контактные данные (E-mail - обязательно, телефоны, ICQ и т.д.), дисциплины по которым выполняете работы. Краткое ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуются квалифицированные и ответственные авторы для сотрудничества на долгосрочной основе. Резюме на [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Требуется специалист по Сопромату для выполнения заданий различной сложности, решения задач по предмету и т.д. Пишите Ваши предложения на проекте или в личку. Буду рад сотрудничеству с ответственными, грамотными исполнителями.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Задача-выполнение рефератов,курсовых и т.д. с расчётами!!(матанализ и т.д.)Закрыт13 лет назад
Задача-выполнение рефератов,курсовых с расчётами,дипломных работ по экономическим специальностям(банки,финансы и т.д.).Так же требуются авторы(преподаватели на удалённой основе) по маркетингу,менеджменту и т.д.Закрыт13 лет назад
Задача-выполнение рефератов,курсовых работ для студентов по СОПРОМАТУ,ТЕРМЕХУ,ДЕТАЛЯМ МАШИН и т.д.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача-выполнение рефератов,курсовых работ для студентов на заказ.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача-выполнение студенческих работ(рефераты,курсовые) на заказ.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад