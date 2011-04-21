Приглашаем авторов студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок283 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приглашаем авторов студенческих работ.

Мы предлагаем:

- достойную и своевременную оплату труда

- комфортные условия сотрудничества

- дружный коллектив.

Мы пишем авторские работы, поэтому предъявляем высокие требования к оригинальности!

Прежде чем отправлять резюме, просьба ознакомиться с условиями сотрудничества.

Резюме присылать на [email protected]

13 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад