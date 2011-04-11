Требуются авторы по техническим дисциплинам

Требуются авторы для написания студенческих работ по электронике, метрологии, технической механике, электроприводу, микросхемотехнике и другим дисциплинам. Для продуктивного сотрудничества прошу отправлять резюме, список дисциплин, по которым выполняете работы, а так же вашу стоимость и средние сроки, без учета сложности и срочности, на адрес [email protected] c пометкой резюме.