Автор студенческих работ по юриспруденции

Нужен хорошо пишущий уникальные тексты (не менее 97%) копирайтер со знанием медицины, лучше бывший или действующий врач для написания исследовательской работы, без описания индивидуальных примеров лечения. Работа не должна превышать 1 500 знаков. Темы: 1) кардиология, ...