Динамично развивающейся компании "Best Diplom" требуются ответственные Авторы по различным дисциплинам. Сотрудничество с нами позволит Вам стабильно зарабатывать, планировать график работы. Коммерческое предложение - в прикрепленном файле. С уважением, Руководитель проекта BestDiplom Эргюльджан Наталья
Требуются специалисты по техническим дисциплинам
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Требуются специалисты по техническим дисциплинам
Интересует темы:
-материаловедение
-технология конструкционных материалов
-теплогазоснабжение
-водоснабжение
-сварочное дело
-экономика автотранспорта
-информатика
и другие
Ваши предложения указывайте в личных сообщениях.
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