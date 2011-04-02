Требуются специалисты по техническим дисциплинам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок139 просмотров
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Требуются специалисты по техническим дисциплинам

Интересует темы:

-материаловедение

-технология конструкционных материалов

-теплогазоснабжение

-водоснабжение

-сварочное дело

-экономика автотранспорта

-информатика

и другие

Ваши предложения указывайте в личных сообщениях.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад