Динамично развивающейся компании "Best Diplom" требуются ответственные Авторы по различным дисциплинам. Сотрудничество с нами позволит Вам стабильно зарабатывать, планировать график работы. Коммерческое предложение - в прикрепленном файле. С уважением, Руководитель проекта BestDiplom Эргюльджан Наталья
Требуются авторы по автомобильным дисциплинам
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Требуются авторы по автомобильным и другим техническим дисциплинам
Резюме присылать на почту author @ zao4ka.ru
В резюме: контакты, специализация, примерный уровень гонораров.
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