Требуются авторы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок626 просмотров
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Приглашаются грамотные, ответственные, трудолюбивые сотрудники для оказания услуг по выполнению чертежей, дипломных, курсовых, диссертационных работ ТЕХНИЧЕСКОГО профиля (автомобильный транспорт, машиностроение, ПГС, материаловедение, сопромат и др.), математике, естественнонаучным дисциплинам. Приглашаем специалистов гуманитарного профиля для замещения вакансий авторов в порядке конкурсного отбора. Достойная оплата, договор, для лучших авторов - система поощрений. Постоянное обеспечение новыми заказами. Резюме на [email protected] (ФИО, образование, список выполняемых дисциплин, примерные расценки на работы, предполагаемая занятость). Количество вакантных мест ограничено.

13 лет назад
superzachet2011
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад