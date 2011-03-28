Авторы технических дипломов

Доброго времени суток уважаемые, фрилансеры! Нужен человек на длительный период времени, для выполнения курсовых проектов по предмету "Деталі машин та основи конструювання". Курсовые проекти состоят из записки (полный расчет), и 4х листов формата А1. Выполнение чертижей возможно ...