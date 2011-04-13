Нужен копирайтер-медик

Нужен хорошо пишущий уникальные тексты (не менее 97%) копирайтер со знанием медицины, лучше бывший или действующий врач для написания исследовательской работы, без описания индивидуальных примеров лечения. Работа не должна превышать 1 500 знаков.

Темы:

1) кардиология, но без хирурги, только терапевтический профиль

2) нефрология (почки)

3) ревматология, без ортопедии

Кого заинтересовало присылайте свои портфолио или наброски (идеи) на почту [email protected] с пометкой «исследовательская работа», в письме указываем ожидаемый гонорар и сроки в которые можете уложиться.