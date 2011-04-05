Писатели академических работ на английском

Ищем людей, очень хорошо знающих английский язык, которые могут качественно писать академические работы для зарубежных студентов. Нужны специалисты в самых разных областях. Наиболее популярные дисциплины: Business, Management, Technology, Psychology и Literature. Оплата – от $5 за страницу (275 слов).

Если вы нам подойдете – сможете сразу же приступить к работе, причем задания вы выбираете сами. Для каждого из них есть свои требования и свой дедлайн. Обязательного объема работы нет, вы сами решаете, как много вы хотите писать.

Для того чтобы присоединиться к нашей писательской команде нужно зарегистрироваться на сайте, пройти тест на грамматику и стили цитирования (если вы пока с ними не знакомы, не переживайте, этому мы вас легко обучим) и написать небольшое тестовое эссе. Самое главное для нас это способность четко и логично излагать мысли, желание работать, и конечно же, отличное знание английского языка.

Если хотите узнать больше, пожалуйста, пишите на почту [email protected], в скайпе writerhunter, или в личных сообщениях.