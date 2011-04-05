Срочно требуются квалифицированные авторы, способные качественно выполнять любые студенческие работы по специальности экономика.
Писатели академических работ на английском
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем людей, очень хорошо знающих английский язык, которые могут качественно писать академические работы для зарубежных студентов. Нужны специалисты в самых разных областях. Наиболее популярные дисциплины: Business, Management, Technology, Psychology и Literature. Оплата – от $5 за страницу (275 слов).
Если вы нам подойдете – сможете сразу же приступить к работе, причем задания вы выбираете сами. Для каждого из них есть свои требования и свой дедлайн. Обязательного объема работы нет, вы сами решаете, как много вы хотите писать.
Для того чтобы присоединиться к нашей писательской команде нужно зарегистрироваться на сайте, пройти тест на грамматику и стили цитирования (если вы пока с ними не знакомы, не переживайте, этому мы вас легко обучим) и написать небольшое тестовое эссе. Самое главное для нас это способность четко и логично излагать мысли, желание работать, и конечно же, отличное знание английского языка.
Если хотите узнать больше, пожалуйста, пишите на почту [email protected], в скайпе writerhunter, или в личных сообщениях.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад
Приглашаются грамотные, ответственные, трудолюбивые сотрудники для оказания услуг по выполнению чертежей, дипломных, курсовых, диссертационных работ ТЕХНИЧЕСКОГО профиля (автомобильный транспорт, машиностроение, ПГС, материаловедение, сопромат и др.), математике, естественнонаучным дисциплинам. Приглашаем специалистов гуманитарного профиля для замещения вакансий ...Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт13 лет назад
Написание работ на английском языке ,подробности в приложенных файлахРефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен хорошо пишущий уникальные тексты (не менее 97%) копирайтер со знанием медицины, лучше бывший или действующий врач для написания исследовательской работы, без описания индивидуальных примеров лечения. Работа не должна превышать 1 500 знаков. Темы: 1) кардиология, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт13 лет назад
Очень нужен автор дипломных работ по программированию и информационной безопасности. Резюме присылайте на почту или сюда.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется автор студенческих работ выполняющий работы различной сложности. Присылайте Ваши резюме на ящик [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист со знанием специальности "прикладная информатика в экономике" для написания 2-х курсовых (4,5 курс), дипломной работы, преддипломной практики, контрольных работ по проектированию информационных систем. Вознаграждение зависит от качества выполнения и готовности устранять замечания преподавателя. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуются специалисты по техническим дисциплинам Интересует темы: -материаловедение -технология конструкционных материалов -теплогазоснабжение -водоснабжение -сварочное дело -экономика автотранспорта -информатика и другие Ваши предложения указывайте в личных сообщениях.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются авторы по автомобильным и другим техническим дисциплинам Резюме присылать на почту author @ zao4ka.ru В резюме: контакты, специализация, примерный уровень гонораров.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищу людей, которые смогут писать дипломы на разные технические темы. Писать только в аську 378894201Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад