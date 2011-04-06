Авторы студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка194 просмотра
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Приглашаем авторов для выполнения студенческих работ по специальностям:

1. БЖД (решение задач)

2. финансы (выполнение контрольных работ, курсовых, дипломов)

3. ценообразование (контрольные работы)

4. маркетинг

5. материаловедение

Оплата сдельная, выплаты исполнителям два раза в месяц

Резюме присылать на [email protected]

13 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад