Требуются сотрудники для выполнения студ. работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок236 просмотров
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Компания "Грамотный специалист" проводит набор сотрудников для выполнения студенческих работ по узким специальностям: Геодезические и астрономические предметы, Медицинские предметы, Инженерная графика в Autocad, Геологические предметы, Экологические предметы, Материаловедение, Строительные предметы.

Будем рады видеть вас в наших рядах.

Краткое резюме с примером работ присылайте на почту [email protected]

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13 лет назад
grspecialist
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад