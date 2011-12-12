Приглашаем авторов для выполнения работ студентам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт59 заявок1022 просмотра
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Приглашаем к сотрудничеству авторов, имеющих опыт написания научных работ (рефератов, курсовых работ, контрольных, решение задач, дипломных работ по всем научным дисциплинам. График работы – свободный, оплата сдельная после каждой работы, цены ваши по договоренности. Подробная информация при запросе

12 лет назад
kursovik545
Светлана 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад