Требуются авторы по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок153 просмотра
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Задача-выполнение рефератов,курсовых с расчётами,дипломных работ по экономическим специальностям(банки,финансы и т.д.).Так же требуются авторы(преподаватели на удалённой основе) по маркетингу,менеджменту и т.д.

13 лет назад
brainsessia
Павел 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)