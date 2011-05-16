Требуются авторы студенческих и научных работ

Компания "Эйнштейн" проводит набор авторов по написанию студенческих и научных работ для постоянного и временного сотрудничества. В приоритете экономика, юриспруденция, гму, информатика и программирование и другие.....

Просьба авторов, не отвечающих за качество своих работ или сомневающихся в себе не отзываться.

Если же Вы ответственный, качественно выполняющий работы автор, пришлите нам свою электронную почту, на которую мы вышлем анкету, исходя из данных которой мы будем с Вами связываться и присылать заказы на почту.

Желаем Вам долгосрочное и плодотворное сотрудничество с нами!!!!!