Авторы по программированию, информатике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются добросовестные и квалифицированные авторы для написания курсовых, дипломных работ по информационным технологиям, на постоянной основе. В резюме: город, ФИО, контактные данные (E-mail - обязательно, телефоны, ICQ и т.д.), дисциплины по которым выполняете работы. Краткое резюме на [email protected]

13 лет назад
dene
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад