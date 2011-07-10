Приглашаем авторов по экономике, бух. учету

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка177 просмотров
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Приглашаем к сотрудничеству авторов студенческих работ по специальностям

- бух. учет

- экономика

- демография

Выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ.

Работаем по России.

Оплата сдельная, два раза в месяц. Резюме присылать на [email protected]

12 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад