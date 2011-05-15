Требуются авторы работ по программированию

Компания "Эйнштейн" проводит набор авторов по написанию студенческих и научных работ для постоянного и временного сотрудничества. В приоритете экономика, юриспруденция, гму, информатика и программирование и другие..... Просьба авторов, не отвечающих за качество своих работ или сомневающихся ...