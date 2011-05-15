Требуются авторы работ по программированию

Приглашает к сотрудничеству авторов по техническим дисциплинам.Агентство "Гарант плюс" занимается написанием студенческих работ на заказ. Наша компания не стоит на месте, мы постоянно развиваемся. На данном этапе нашего развития, нам требуются специалисты именно технического направления: Физика Высшая ...
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Приглашаются ответственные, исполнительные, грамотные авторы студенческих работ (курсовые, дипломы) по программированию. Резюме на [email protected]
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