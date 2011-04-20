Ищем специалистов по информатике.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Ищем авторов-специалистов для написания студенческих работ в образовательный центр "DiplomTime". Будем рады сотрудничеству по следующим дисциплинам:

Информатика, Вычислительная техника, Программирование баз данных, Информационные технологии, Информационное обеспечение и программирование.

13 лет назад
Diplomtime
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад