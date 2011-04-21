Автор студенческих работ.

Требуется Специалист по выполнению заказов по Математике, Информатике, Экономике. Большой плюс - умение программировать, но можно и без этого. Требуется постоянно быть на с вязи и выполнять части работ а также целые работы(по возможности). Каждый отдельный заказ(часть заказа) обговаривается.