Требуются историк, политолог, филолог

Крупной компании в период сезонной лихорадки срочно требуется специалист в области истории, а также специалист в области политологии.

Также нужен филолог.

В дальнейшем зачисление в штат. при постоянной работе з/п до 30-40 тыр. в месяц.

Общие требования: написание авторских работ, использование не только гугла, но также книг, статей, журналов. Работа с антиплагиат, etxt. Нужны достойные работы!

Разумеется, нам не подойдут скачанные или сляпанные из википедии и пары рефератов работы, это даже не обсуждается.

Особые требования. Опыт работы желателен, историка не должно пугать слово "историография".

Оплата выше среднего на рынке.

Берем студентов (ну и всех остальных, подпадающих под требования, конечно).

пишите сразу в почту

[email protected]

наши сайты для ознакомления

http://www.referator.ru

http://www.diplomonline.ru