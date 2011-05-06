Требуются авторы для постоянного выполнения работ по различным дисциплинам. В первую очередь интересуют авторы по экономическим дисциплинам, а также юридическим, но и все остальные приветствуются. Требования: 1. Опыт работы в данной сфере не менее 1 года 2. Оплата ...