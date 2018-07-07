Курсовое проектирование

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Необходима курсовая работа:

Необходимые знания C#,WPF, Linq, умение строить UML use case диаграммы, моделирование БД. 

Больше информации предоставлю исполнителю. Указывайте сроки и цену. 

7 лет назад
WebBLR
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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