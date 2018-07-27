Добрый день! Требуется выполнить диссертацию по теме "Методология строительного контроля при строительстве гражданских и промышленных зданий" или похожей. Требуется специалист с профильным образованием степенью, приветствуется опыт написания подобных работ. Стоимость договорная.
Литература_по_диплому(180725)
Дали делать диплом,тема:
но сначала сказали самим подобрать литературу....
Срок: 27.07.2018 к 08.00 по Мск
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