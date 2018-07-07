ВКР и программа

"Разработка программного обеспечения для поста управления линии абразивной зачистки"

Антиплагиат 70 %. "Программу лучше выполнить в среде С#. В существующей программе есть главное меню, есть режим работы который позволяет управлять станком при помощи специальных джойстиков и кнопок и так называемый "ручной режим" который осуществляется через сенсорную панель. Существует еще несколько экранов которые собирают информацию о работе станка различные настройки но к ним доступ под паролем поэтому интересует только управление и сбор статистики какой нибудь. Хочется увидеть аналог этой программы. В существующей программе ручной режим с сенсора существует для вывода станка из аварийных ситуаций и не предназначен для управления. какие сигналы откуда и куда идут на какие контроллеры и что за контроллеры я к сожалению не могу узнать так как отсутствует нужный человек но хотелось бы видеть какую то имитацию работы станка может графическую что бы например было управление с клавиатуры для демонстрации" Есть еще видео как работает станок. Файлы с методическими материалами прикрепил.