Дали делать диплом,тема: но сначала сказали самим подобрать литературу.... Срок: 27.07.2018 к 08.00 по Мск
ВКР и программа
"Разработка программного обеспечения для поста управления линии абразивной зачистки"
Антиплагиат 70 %. "Программу лучше выполнить в среде С#. В существующей программе есть главное меню, есть режим работы который позволяет управлять станком при помощи специальных джойстиков и кнопок и так называемый "ручной режим" который осуществляется через сенсорную панель. Существует еще несколько экранов которые собирают информацию о работе станка различные настройки но к ним доступ под паролем поэтому интересует только управление и сбор статистики какой нибудь. Хочется увидеть аналог этой программы. В существующей программе ручной режим с сенсора существует для вывода станка из аварийных ситуаций и не предназначен для управления. какие сигналы откуда и куда идут на какие контроллеры и что за контроллеры я к сожалению не могу узнать так как отсутствует нужный человек но хотелось бы видеть какую то имитацию работы станка может графическую что бы например было управление с клавиатуры для демонстрации" Есть еще видео как работает станок. Файлы с методическими материалами прикрепил.
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