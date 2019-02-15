Написать в течении 3-4 часов эссе на тему "Моя семья" на 6 листов

Я Студент 2 курса. Учусь на факультете экономики в Москве. Родители живут в узбекистане и сам оттуда.

Нужно написать эссе от моего имени, описать традиции и обычаи моей семьи и моего народа (Узбекистана).

Буквально 6 страниц.

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