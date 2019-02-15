Требуется исполнитель для написания текста на экономическую тему: Проблемы развития малого бизнеса. Текст должен иметь введение, объяснение актуальности темы, анализ данных по России, идею решения проблемы. Объём - 20-30 страниц текста шрифтом Times New Roman ...
Написать в течении 3-4 часов эссе на тему "Моя семья" на 6 листов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я Студент 2 курса. Учусь на факультете экономики в Москве. Родители живут в узбекистане и сам оттуда.
Нужно написать эссе от моего имени, описать традиции и обычаи моей семьи и моего народа (Узбекистана).
Буквально 6 страниц.
размер шрифта: 14
Будет проверка на антиплагиате, более 60% должно быть
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