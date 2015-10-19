Решить задачи по финансовому менеджменту

Нужна работа по основам электротехники - все в методичке (начинается с 93 стр.) 19 вариант! какая цена? ваши сроки? Методичка по ссылке [url=http://www.fayloobmennik.net/5492311]http://www.fayloobmennik.net/5492311[/url]
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Задание:
Решить 5 задач по финансовому менеджменту аптечного предприятия.
Рассчитать порог рентабельности (ПР) и запас финансовой прочности по формулам.
Оплата за решенные задачи: 200 рублей. Срок до 22 октября 2015
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