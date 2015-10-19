Решить задачи по финансовому менеджменту

$4
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Задание:

Решить 5 задач по финансовому менеджменту аптечного предприятия.

Рассчитать порог рентабельности (ПР) и запас финансовой прочности по формулам.

Оплата за решенные задачи: 200 рублей. Срок до 22 октября 2015

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8 лет назад
anvause
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад