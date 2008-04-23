Продвижение в блогах

Предоплата

Необходимо продвижение медиа-продукции в блогах.

подробности в переписке.

отзываться просьба тем, кто имеет реальный опыт/портфолио (только не из 1-2 случайно доставшихся проектов по 300 у.е.)

в отзыве просьба сразу давать ссылки на сделанные работы.

бюджет указан ориентировочный - не исключено, что он будет заметно больше.