Продвижение в блогах

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Рекламные кампании
Закрыт7 заявок225 просмотров

Предоплата

Необходимо продвижение медиа-продукции в блогах.

подробности в переписке.

отзываться просьба тем, кто имеет реальный опыт/портфолио (только не из 1-2 случайно доставшихся проектов по 300 у.е.)

в отзыве просьба сразу давать ссылки на сделанные работы.

бюджет указан ориентировочный - не исключено, что он будет заметно больше.

17 лет назад
rainbow79
Олег 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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