Найти разработчика мобильных приложений

Нужен человек на неограниченное время. Задача – поиск персонала в СПб, как местных, так и из регионов (есть вахта с заселением в общежитие). Вакансии – грузчики, подсобники, разнорабочие. Оплата – обсуждается (есть варианты как единовременного ...