Рерайтер медицина

Необходим рерайт более 50 статей по заранее подготовленным ТЗ. Условия: 1000 зн/бп=30 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется написать рерайт более 500 статей медицинской тематики.
Стоимость 30-35 руб за 1000 знаков без пробелов.
Статья в среднем 6-8к знаков.
Пожалуйста оставляйте в заявке примеры ваших работ.
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