Рерайтер медицина

$700
РерайтингЗакрыт46 заявок867 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Требуется написать рерайт более 500 статей медицинской тематики.

Стоимость 30-35 руб за 1000 знаков без пробелов.

Статья в среднем 6-8к знаков.

Пожалуйста оставляйте в заявке примеры ваших работ.

7 лет назад
eyanbulat
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рерайт описаний книг

    $30

    Ищу специалиста для рерайта описания книг (100 шт)   Оплата 1 текста (1000 збп) - 8 грн.  Есть вопросы? Пишите или звоните.

    Рерайтинг29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт по Форексу

    Есть готовый материал, нужно по каждому из них сделать рерайт. Желательно короткие сроки. Исполнитель желательно с Украины т.к. оплата на карту ПриватБанка более удобна.

    Рерайтинг2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт

    Добрый день. Ищу новичка, который возьмется недорого переписать пару статей. Никаких ключей и подбора информации. Только интересный и уникальный на выходе текст максимально приближенный по содержанию к исходнику. Одна статья 10-16 тзбп. На написание дается 1-2 дня. Уникальность по ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт 20 статей по теме международных перевозок (1)

    Требуется глубокий рерайт 20 статей по теме таможни, международных перевозок. Объемы от 1500 до 3000 знаков на статью. Уникальность готового текста не менее 90%. Название статьи не более 4-слов (уменьшаем если в оригинале 5 и более слов). Используем ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рерайтинг текстов.

    Требуется качественный рерайтинг текстов по ссылке (или копирайтинг по заданной теме). Уникальность от 90% по Адвего (глубокая проверка).  Тема: минеральная вода. Указывайте, пожалуйста, свою цену за 1000 знаков. В личку просьба не писать.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад