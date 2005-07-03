Требуется разработка сайта, аналогичного www.ukrjob.net, с таким же функционалом и дизайном. Готовый проект необходимо разместить на платном хостинге и полностью настроить. Подробного ТЗ нет, так как имеется образец. Ожидаются реальные предложения от фрилансеров.
HYIP
несложный сайт HYIP с дизайном
Заявки фрилансеров
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