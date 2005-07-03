HYIP

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт24 заявки949 просмотров

несложный сайт HYIP с дизайном

20 лет назад
trader
125 лет
20 лет в сервисе
Был
20 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт работа

    $250

    Требуется разработка сайта, аналогичного www.ukrjob.net, с таким же функционалом и дизайном. Готовый проект необходимо разместить на платном хостинге и полностью настроить. Подробного ТЗ нет, так как имеется образец. Ожидаются реальные предложения от фрилансеров.

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    20 лет назад

  • Букмекерская контора!

    Необходимо разработать скрипт для букмекерской конторы, аналогичный функционалу сайта Марафон. Ожидается предоставление технических требований. Разработчики должны иметь портфолио с выполненными проектами. Подробности будут обсуждены позже.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    20 лет назад

  • Саит мобаил Контент-а.Мелодии , игри , заставки.

    $500

    Необходим сайт под ключ для портала мобильного контента, включающий каталог мелодий, игр и заставок. Требуется возможность заказа по SMS и веб-интерфейс для добавления нового контента. Идеально подойдет уже готовое решение без акцента на оригинальность.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    20 лет назад

  • Портал знакомств и смс игр .Большой проект.

    $5000

    Ищется команда или профессионал для разработки портала знакомств и смс игр. Проект включает функции переписки, дневников, рейтингов и интеграцию смс игр. Ожидается выполнение в срок. Подробности будут обсуждены после контакта.

    Сайты «под ключ»44 заявки
    Закрыт
    20 лет назад

  • Сайт по работе

    $250

    Требуется изготовление сайта по работе, аналогичного http://www.ukrjob.net/. Включает размещение в интернете и помесячную платную поддержку. Основное внимание на функциональность и удобство использования.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    20 лет назад

  • Инвестиционный фонд

    $3000

    Требуется разработать инвестиционный фонд для оффшорной компании. Основные требования включают интеграцию с платежными системами, высокий уровень безопасности и профессиональный дизайн. Наличие собственных наработок и ТЗ приветствуется. Подробное ТЗ будет предоставлено после выбора разработчика.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    20 лет назад

  • Gamesgird Clone

    $300

    Требуется разработка 99% клона сайта www.gamesgrid.com с бюджетом $300. Срок выполнения 2-3 недели. Нужна команда из 4 и более опытных специалистов с 200% знанием функционала оригинала. Обязательно наличие подтвержденного опыта в подобных проектах.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    20 лет назад

  • Music Flash Virtual Reality Host - Artificial Intelligence for Music site

    $5000

    Проект включает разработку интерактивного виртуального хостинга, который будет представлять музыкальный сайт. Чат-бот должен уметь взаимодействовать с пользователями, отвечать на вопросы и управлять обширными базами данных, включая тексты песен и биографии артистов. Требуется создание уникального дизайна, контент-менеджмента и текст-в-речь. Идеально подходит для образовательного контента.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    20 лет назад

  • Сайт визитка компании по электропроводке

    $50

    Требуется разработка сайта-визитки для компании, занимающейся электропроводкой. Заказчик предоставил примеры дизайна. Проект срочный, сроки выполнения - до 12 числа. Прием предложений открывается на 5 дней.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    20 лет назад

  • Поддержка в разработке спайдера searchandfly.convit.com

    $1200

    Требуется группа java программистов для разработки спайдера для проекта search&fly. Ознакомьтесь с приложенным файлом для подробного описания задачи и требований. Бета-версию спайдера можно посмотреть на указанном сайте.

    Java
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    20 лет назад