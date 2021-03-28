Добавить перемычки в шрифт

1. Сделать перемычки с закругленными краями на буквах А, В, D, O, P, Q, R (только заглавные). Нужны перемычки для того, чтобы внутренняя часть букв не выпадала при резке на станке ЧПУ.

2. Результат - файл в формате .otf

3. Знаю, что будут вопросы - на них детально отвечаю в ЛС в течении часа после того, как вы его зададите (в рабочее время).