Есть 4 ПДФ файла - скана. Требуется изменить определенные детали на каждом файле (дата и несколько цифр и слов). icq 354135216
Шрифты6 заявок
Закрыт
11 лет назад
Нужно переделать надписи в шапке на сайте, или сделать 2-е надписи, как и остальные пишите аську 261570053
Есть 4 ПДФ файла - скана. Требуется изменить определенные детали на каждом файле (дата и несколько цифр и слов). icq 354135216
Нужно нарисовать номер телефона и словосочетание пишите в аську 261570053
нужно заменить слово BlatBrat на Fabrique в этом спрайте: http://fabrique.kakgu.ru/images/logo.png найти похожий шрифт и сделать точно такойже (цвета-размеры) спрайт со словом Fabrique
Задача: опознать шрифт на картинке в аттаче.