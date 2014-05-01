Определить название шрифта по картинке

Нужно написать одно слово каллиграфическим шрифтом, который заказчик дает как исходный в нескольких вариантах. Впоследствии перевести это в кривые.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется определить название кириллистического шрифта по картинке в приложении. Срочно. Оплата по договоренности, приветствуется WMR.
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