Определить название шрифта по картинке

ШрифтыЗавершен3 заявки264 просмотра
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Требуется определить название кириллистического шрифта по картинке в приложении. Срочно. Оплата по договоренности, приветствуется WMR.

10 лет назад
ru-t
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Juliet81
Юлия 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$3
1 день
Задача перевыполнена, шрифт не только подобран, но и предоставлен, это очень исполнительный и ответственный специалист.
Простая задача, но оплата была своевременная.
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