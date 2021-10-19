Предложение о сотрудничестве

В приложении отсканированное изображение печати с небольшими искажениями от оттиска. Необходимо точно определить использованный шрифт и предоставить редактируемый файл (в иллюстраторе или фотошопе), максимально соответствующий оригиналу. В файле должно быть возможно редактировать написанный текст тем шрифтом, ...