Предложение о сотрудничестве

Разработать русскоязычный шрифт на основании Rezland Logotype Font Буквы большие и маленькие, цифры + украинские несколько недостающих
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Илья, добрый день. Меня зовут Надежда, компания BP Mobile.
Хотели бы обсудить с вами возможное сотрудничество и задать несколько вопросов ( +показать примеры шрифтов, которые необходимо сделать). Напишите мне , пожалуйста
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