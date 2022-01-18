nadzzzeya

Надежда Костеневич nadzzzeya

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

HR BP Mobile

  • Необходимо сделать шрифт

    Требуется специалист для создания шрифтов для полиграфии. Необходимо разработать уникальные шрифты для компании BP Mobile. Примеры шрифтов будут предоставлены для обсуждения.

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Предложение о сотрудничестве

    Компания BP Mobile ищет дизайнера для обсуждения сотрудничества, связанного с созданием шрифтов. Потребуется показать примеры шрифтов и обсудить детали проекта.

    Шрифтынет заявок
    Закрыт
    3 года назад