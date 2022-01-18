Требуется специалист для создания шрифтов для полиграфии. Необходимо разработать уникальные шрифты для компании BP Mobile. Примеры шрифтов будут предоставлены для обсуждения.
Верстка полиграфиинет заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется специалист для создания шрифтов для полиграфии. Необходимо разработать уникальные шрифты для компании BP Mobile. Примеры шрифтов будут предоставлены для обсуждения.
Компания BP Mobile ищет дизайнера для обсуждения сотрудничества, связанного с созданием шрифтов. Потребуется показать примеры шрифтов и обсудить детали проекта.