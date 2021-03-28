1. Сделать перемычки с закругленными краями на буквах А, В, D, O, P, Q, R (только заглавные). Нужны перемычки для того, чтобы внутренняя часть букв не выпадала при резке на станке ЧПУ. 2. Результат ...
Сконвертировать .fcp в .otf или .ttf
Сконвертировать два файла проектов FontCreator в юзабельный формат.
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