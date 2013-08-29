Восстановление пароля на gmail.com

есть почтовый сервер exchange с уже существующим доменом - test.com.ua добавилась еще одна организация с доменом meta.com.ua нужно использовав один сервер сделать так что б почта ходила и туда и туда.
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Давно был создан почтовый ящик и пароль к нему потерян - сейчас потребовалось вспомнить..
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