Addon к IE11

Есть установленный дистрибутив на virtualbox, freepbx на базе Centos 6. Далее на него установлен opencard (ocstore). Почта не уходит. В настройках цмс есть отправка через smtp, думал проблем не будет, подключал по инструкции к ...
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Необходима программа среда разработки vb.net vs2010+
программа состоит из диалогового окна с 7 кнопками, текстовым полем ввода и списком.
программа должна
1. по кнопке открывать Internet explorer 10–11 в обычном режиме (кнопка 1)
2. по кнопке открывать ie в прриватном режиме (кнопка 2)
3. раскрывать окно браузера на полный экран или в заданный размер кнопка 7
4. закрывать все вкладки кроме первой (автоматом при открытии ие должно проверяться что вкладок только 1)
5. вводить адрес сайта в строку урл. (из текстового поля и по нажатию кнопки 3)
6. дожидаться открытия сайта или обрабатывать сообщения странницу нельзя открыть и тд… (вывод сообщения об удачном открытии страницы или же об ошибке)
7. получать все ссылки с открытой вебстраницы и их координаты относительно окна ie и относительно координат монитора (записано должно быть в список, а так же быть в массиве)
8. получать целиком объект типа WebBrowser.Document или аналог что бы можно было анализировать открытый сайт через приложение. — вывод не требуется достаточно указать в какую переменную попали данные с текущей вкладке
9. отслеживает открытие новой вкладке в ие.
10. есть возмможность переключать вкладки ие через программу (кнопки 4–5 вкладка влево вкладка в право с отображением сколько вкладок всего и какая открыта сейчас)
11. закрывает активной вкладки (кнопка 6)
12. закрывает ie
13. программа может минимизироваться и сворачиваться в трей и помнить в каком режиме была запущена в последний раз
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