Настройка phplist или иной сервис email рассылки

Системное программированиеЗакрытнет заявок159 просмотров
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Требуется консультация или помощь в настройку phplist.

Также интересует разработка сервиса email рассылок.

PHP
10 лет назад
skyqgi
Андрей 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад