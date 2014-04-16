Необходима реализация программы на языке С++ Исходные данные:база данных в Access, файл с описанием форм, как должна выглядеть программа
Настройка phplist или иной сервис email рассылки
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