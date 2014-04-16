Наладить отправку почты на centos.

Системное программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Есть установленный дистрибутив на virtualbox, freepbx на базе Centos 6. Далее на него установлен opencard (ocstore). Почта не уходит. В настройках цмс есть отправка через smtp, думал проблем не будет, подключал по инструкции к mail.ru (smtp.mail.ru) не помогает. Кто поможет?

CentOS
10 лет назад
sklad161
Олег 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад