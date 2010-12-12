Копирование базы Лотуса

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Сделать полную копию всех документов (договора и т.д) и процессов с базы "Делопроизводство" системы Lotus Domino в базу Share-point.

14 лет назад
gol1011
Олег 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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