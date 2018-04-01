Поправить Python код для mac osx

Системное программированиеЗакрыт1 заявка155 просмотров
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В общем, есть код которому уже порядка 2-3 лет. 

Под мак системы Sierra и High Sierra уже частично не работает. 

Нужен человек, который сможет поправить эти вещи. 

Python
6 лет назад
paruj
Влад 
37 летТаиланд
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад