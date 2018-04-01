Смоделировать механическую систему на C++ или Matlab

Системное программированиеЗакрыт2 заявки150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Смоделировать механическую систему, описанную в изображении.

C++ или Matlab значения не имеет.

Пишите сюда или на почту: [email protected]

6 лет назад
hughpanda
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад