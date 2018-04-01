Добрый день. Мне нужно написать курсовую на тему: Веб-сервис "Система учета компьютерной техники в университете". ТЗ: Первый экран: Выбор института (Институт архитектуры и дизайна, Строительный институт, Институт геологии и нефтегазодобычи, Институт менеджмента и бизнеса, Институт транспорта) Второй экран: ...
Смоделировать механическую систему на C++ или Matlab
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Смоделировать механическую систему, описанную в изображении.
C++ или Matlab значения не имеет.
Пишите сюда или на почту: [email protected]
- Похожие заказы
- Системное программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать скрипт для автоматического копирования фалов из папки в папку по условию. Имеется две структуры папок. Необходимо написать скрипт для копирования PDF файлов. Имеются CSV файлы обеих структур. доп информация при общении.Системное программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужнл настроить openstreetmap-website ([url=https://github.com/openstreetmap/openstreetmap-website]https://github.com/openstreetmap/openstreetmap-website[/url]). Или помошь в настройке , либо собрать в декер. База данных PostgeSQL с необходимыми расширениями Для генерации карты из БД использовать mod_tile ([url=https://github.com/openstreetmap/mod_tile]https://github.com/openstreetmap/mod_tile[/url]) или аналогичный софт Улилиты загрузки\выгрузки из .OSM файлов в ...Закрыт6 лет назад
- $87
Доработка комфорта в Remix Имеется онлайн компилятор-дебагер [url=https://remix.ethereum.org/#optimize=true&version=soljson-v0.4.21+commit.dfe3193c.js]https://remix.ethereum.org/#optimize=true&version=soljson-v0.4.21+commit.dfe3193c.js[/url] для языка Solidity - вам про этот язык ничего знать не нужно. Дебагер выводит в браузер некоторые данные (числа), которые нужно нужно распознать и переформатировать. Полное описание задачи и ТЗ ...Закрыт6 лет назад
Задача: написать решение, которое будет обладать следующими возможностями: [b]Основное: [/b]1. Открывать одновременно много страниц в headless браузере (например - Chrome). 2. Держать эти страницы открытыми и выполнять на них заданные JS-скрипты. 3. Каким то образом (может - через консоль ...Закрыт6 лет назад
Нужно написать простое приложение на JAVA. В папке лежит текстовый файл, в нём три строки, например – 123, !"; и qwe. Также произвольный архив с паролем на 20 символов. Приложение считывает строку из текстового файла ...Системное программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
возникла проблема, предположительно из-за того что была введена команда обновиться, пропал рабочий стол на Ubuntu 16.04. Система полностью работает (грузится, работает терминал и все приложения), но рабочего стола нет. Пробовал всякое: sudo apt-get install lubuntu-desktop sudo apt install ...Закрыт6 лет назад
Для выполнения спомощью bat файла необходимо написать скрипт для интерпретатора командной строки (cmd)Системное программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача для разработчика Windows, дать функцию которая показывает состояние нужного мне параметра на сетевом адаптере. С++. Цены предлагайте сами, но очевидно, что эта работа не будет стоить больше чем час работы программиста.Закрыт6 лет назад
Нужен бот для принятия заказов сити мобил .Закрыт6 лет назад