Есть разные модели ADSL, WiFi и просто IP-роутеров: Asus, Dlink, Zyxel и проч. Требуется научить их работать с несколькими РРР-сессиями на родной прошивке. Все общение в ICQ:616013821.
Портировать ф-ю из аналогичного приложения на C#
Необходимо портировать функцию из аналогичного (функицональной копии) приложения на C# (под вин).
Т. е. есть вин версия приложения, C#, есть мак-версия, Obj-C, нужно перенести поддержку формата.
Приложения – картография, файл – маршрут с GPS-навигатора. Сама функциональность – есть в приложениях, по сути нужно добавить в мак-версию поддержку еще одного формата файла, которая есть в вин версии.
Также в мак-версии есть несколько незначительных багов с печатью карт, нужно их исправить.
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