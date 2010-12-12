Портировать ф-ю из аналогичного приложения на C#

Необходимо портировать функцию из аналогичного (функицональной копии) приложения на C# (под вин).

Т. е. есть вин версия приложения, C#, есть мак-версия, Obj-C, нужно перенести поддержку формата.

Приложения – картография, файл – маршрут с GPS-навигатора. Сама функциональность – есть в приложениях, по сути нужно добавить в мак-версию поддержку еще одного формата файла, которая есть в вин версии.

Также в мак-версии есть несколько незначительных багов с печатью карт, нужно их исправить.