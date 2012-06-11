ПЗ к программе на С++

в доке ИНФОРМАЦИЯ, все что я написала поправить в программе, написать ПЗ, есть примеры и сделать схемы в визио. программа в с++ в архиве программа кккд. если не пишите ПЗ, хотя бы доделать программу

ИС дипломного проекта находится в папке кккд, чтобы запустить программу для начала нужно открыть папку klinika-->denwer нажать запустить программу Run.exe, затем зайти в папку кккд и открыть Project1.exe.

Программа сделана в С++,Проектируемый программный продукт будет подключаться к базе данных хранящейся в программе MySQL , не упускать эту информацию и обязательно указать её в дипломе! Нужно будет изменить начальную авторизацию программы (логин: 123, пароль: 123) поменять на (логин: Admin, пароль: 456852), переделать базу сделать её как (База Аксес КККД) в приложении,

к программе нужно будет добавить запросы! Например: Вывести список пациентов по дате поступления, Вывести список пациентов по диагнозу, Получить перечень пациентов,

наблюдающихся в врача указанного профиля в больнице, Получить перечень кабинетов указанной больницы, работающих по одному режиму времени.

Также программе нужно будет сделать более представительский интерфейс

Срок - до 11.06.12!!!