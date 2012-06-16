Написать сервис "Контекстное меню"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен3 заявки190 просмотров

Требуется написать сервис для Windows XP/Windows 7, который бы при определённых условиях показывал бы специальное контекстное меню, например:

Пользователь выделяет текст (источником текста может быть браузер, блокнот, MS Word, и т.д.), нажимает Ctrl (или другую клавишу, или сочетание клавиш) + нажимает правую кнопку мыши - и появляется возле текста вместо стандартного контекстного меню "Скопировать/вырезать/вставить" должно появиться "Позвонить/отправить SMS"

При этом при клике по выбранному пункту должна запуститься программа "Звонилка" с определёнными параметрами.

Вобщем суть думаю ясна, подробности сообщу при переписке.

13 лет назад
donpauls
Павел 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ascold
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
6 дней
Грамотный подход, альтернативные предложения, пунктуальность. Рекомендую!
Понятное ТЗ. Всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую.

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Ascold
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад