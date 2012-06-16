Нужно добавить поддержку работы по протоколу HTTP к веб-серверу apache 2.2.x для виндовс. Надо добавить поддержку ключа командной строки -P (кажется он свободен, если нет - возьмите другую букву) после которого может ...
Написать сервис "Контекстное меню"
Требуется написать сервис для Windows XP/Windows 7, который бы при определённых условиях показывал бы специальное контекстное меню, например:
Пользователь выделяет текст (источником текста может быть браузер, блокнот, MS Word, и т.д.), нажимает Ctrl (или другую клавишу, или сочетание клавиш) + нажимает правую кнопку мыши - и появляется возле текста вместо стандартного контекстного меню "Скопировать/вырезать/вставить" должно появиться "Позвонить/отправить SMS"
При этом при клике по выбранному пункту должна запуститься программа "Звонилка" с определёнными параметрами.
Вобщем суть думаю ясна, подробности сообщу при переписке.
Выбранный исполнитель
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