Написать сервис "Контекстное меню"

Требуется написать сервис для Windows XP/Windows 7, который бы при определённых условиях показывал бы специальное контекстное меню, например:

Пользователь выделяет текст (источником текста может быть браузер, блокнот, MS Word, и т.д.), нажимает Ctrl (или другую клавишу, или сочетание клавиш) + нажимает правую кнопку мыши - и появляется возле текста вместо стандартного контекстного меню "Скопировать/вырезать/вставить" должно появиться "Позвонить/отправить SMS"

При этом при клике по выбранному пункту должна запуститься программа "Звонилка" с определёнными параметрами.

Вобщем суть думаю ясна, подробности сообщу при переписке.