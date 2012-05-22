Разработка админ-панели на C++ с использованием Qt

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Требуется программист-разработчик на задачу по написанию панели администрирования.

Необходимо разработать 2 приложения:

1) Серверное приложение под ОС Linux/Unix.

2) Win32 приложение-клиент под OC Windows.

Оба должны компилироваться и корректно работать под x86 и x86-64 версии соответствующих ОС.

Задача серверного приложения:

- Организация хранения анкетной информации в БД MySQL.

- Обеспечить особые правила доступа для приложения-клиента.

Задача приложения-клиента:

- Предоставить удобный GUI (Qt) для выполнения поиска, просмотра и редактирования анкет.

Технические требования:

• Отличное знание языка C/C++;

• Опыт разработки GUI с использованием библиотеки Qt;

• Опыт разработки клиент-серверных приложений;

• Опыт работы с MultiThreading, Sockets;

• Опыт в разработке демонов Linux/Unix;

• Опыт в разработке баз данных MySQL;

• Знание основных сетевых протоколов – TCP/IP.

Дополнительные требования:

• Оптимизация базы данных;

• Быстрый поиск нужных данных;

• Оптимизация нагрузки на сервер;

• Техническое сопровождение кода;

• Безопасность работы серверного-приложения.

Обязательное условие - выполнение тестового задания.

Если Вы готовы взяться за данную разработку, то направляйте свои предложния на адрес: [email protected]

LinuxMySQL
13 лет назад
api_soft
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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