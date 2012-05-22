Нужно добавить поддержку работы по протоколу HTTP к веб-серверу apache 2.2.x для виндовс. Надо добавить поддержку ключа командной строки -P (кажется он свободен, если нет - возьмите другую букву) после которого может ...
Разработка админ-панели на C++ с использованием Qt
Требуется программист-разработчик на задачу по написанию панели администрирования.
Необходимо разработать 2 приложения:
1) Серверное приложение под ОС Linux/Unix.
2) Win32 приложение-клиент под OC Windows.
Оба должны компилироваться и корректно работать под x86 и x86-64 версии соответствующих ОС.
Задача серверного приложения:
- Организация хранения анкетной информации в БД MySQL.
- Обеспечить особые правила доступа для приложения-клиента.
Задача приложения-клиента:
- Предоставить удобный GUI (Qt) для выполнения поиска, просмотра и редактирования анкет.
Технические требования:
• Отличное знание языка C/C++;
• Опыт разработки GUI с использованием библиотеки Qt;
• Опыт разработки клиент-серверных приложений;
• Опыт работы с MultiThreading, Sockets;
• Опыт в разработке демонов Linux/Unix;
• Опыт в разработке баз данных MySQL;
• Знание основных сетевых протоколов – TCP/IP.
Дополнительные требования:
• Оптимизация базы данных;
• Быстрый поиск нужных данных;
• Оптимизация нагрузки на сервер;
• Техническое сопровождение кода;
• Безопасность работы серверного-приложения.
Обязательное условие - выполнение тестового задания.
Если Вы готовы взяться за данную разработку, то направляйте свои предложния на адрес: [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $250
Программа клиент устанавливается на ПК под windows. Программа сервер устанавливается на другом ПК Программа клиент получает url и cookie на входе, парсит страницы по указанным url и возвращает результат в виде ...Системное программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать сервис для Windows XP/Windows 7, который бы при определённых условиях показывал бы специальное контекстное меню, например: Пользователь выделяет текст (источником текста может быть браузер, блокнот, MS Word, и т.д.), нажимает Ctrl (или ...Завершен13 лет назад
Сайт не работает http://eastbooking.ua/Закрыт13 лет назад
Выполнить разработку в соответствии с ТЗ в приложенииЗакрыт13 лет назад
Требуется решение следующей задачи. Представьте есть сайт, ну например mail.yandex.ru/ Этот сайт бесполезен пока ты не авторизовался (ввел логин пароль). Так вот нужна прокся, которая умеет авторизоваться и поддерживать сессию. Т.е. в ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Нужно разработать демон под линукс. Демон будет иметь три составляющих: 1. Вычислительная часть. Должна выполняться обработка потока изображений или видео (детали по этому пункту открою выбранному исполнителю). Должна использоваться библиотека OpenCV. ...Завершен13 лет назад
Нужна софтинка для граббинга мп3 файлов с сайта. Сайт укажу в ЛС.Закрыт13 лет назад
ФТП-клиент под Линукс на СиЗакрыт13 лет назад
Для исполнителя, если все будет нормально то периодически буду давать задания работы на питоне. mailing_prepare.py – программа берет из таблицы рассылок письмо и по шаблону генерирует текст и вставляет его в таблицу ...Закрыт13 лет назад