Необходимо решение (программа) для конвертация файлов STP (STEP) и PDF форматов в DXF формат.
Разработка алгоритма и программы на языке Си. Обработка массивов указа
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Тема проекта: Разработка алгоритма и программы на языке Си. Обработка массивов указателей
Разработать программу по обработке заданного множества данных. Множество представляет собой массив указателей на записи. Обеспечить реализацию следующих запросов к заданному множеству структурированной информации.
1. Ввод информации из текстового файла;
2. Добавление новых элементов в конце массива;
3. Просмотр всех элементов массива;
4. Вывод информации из массива в файл;
Реализовать простейшее меню.
На экран выводить элементы в виде таблицы( один элемент - одна строка таблицы)
Если после выполнения запроса изменяется хотя бы один элемент, то заканчивать запрос выводом всего множества элементов.
Текстами к заданиям служат 2 текстовых файла с правдоподобной информацией.
1. Сортировка массива по числовому полю;
2. Вставка нового элемента перед выбранным элементом;
3.Вставка нового элемента после выбранного элемента;
2. Входные данные для проекта
Множество данных - мировые рекорды в беге на 100 метров.
1. результат(real);
2. автор(string);
3. год установления(integer);
3. Содержание
1. титульный лист
2. содержание(список всех разделов курсовой работы с соответствующими им нормами страниц)
3. введение(массивы указателей на записи)
4. постановка задачи
5. описание программ
5.1 описание функции имяФункции1, имяФункции2, .... каждый параграф содержит описание одной функции: 1-назначение функции; 2-типы, описание функции; 3-описание и назначение формальных параметров; 4-для функций, реализующих запросы - описание алгоритма в форме псевдокода;
4. описание работы программы по контрольному примеру
каждый параграф содержит реализацию одного из запросов с описанием процесса выполнения работы, а также скриншоты исходного состояния массива.
5. листинг программы (код программы с подробными комментариями)
6. список литературы( минимуми 3 источника)
7. Блок-схемы
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