Разработка алгоритма и программы на языке Си. Обработка массивов указа

Есть следующая команда: $hello_world = pack('H*', 'something???'); Я знаю, каким должно быть значение $hello_world, но не знаю, что подать вместо "something???" Нужна функция, которая будет принимать от меня значение $hello_world, а возвращать 'something???' для подстановки в команду выше