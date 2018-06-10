Разработка алгоритма и программы на языке Си. Обработка массивов указа

Тема проекта: Разработка алгоритма и программы на языке Си. Обработка массивов указателей

Разработать программу по обработке заданного множества данных. Множество представляет собой массив указателей на записи. Обеспечить реализацию следующих запросов к заданному множеству структурированной информации.

1. Ввод информации из текстового файла;

2. Добавление новых элементов в конце массива;

3. Просмотр всех элементов массива;

4. Вывод информации из массива в файл;

Реализовать простейшее меню.

На экран выводить элементы в виде таблицы( один элемент - одна строка таблицы)

Если после выполнения запроса изменяется хотя бы один элемент, то заканчивать запрос выводом всего множества элементов.

Текстами к заданиям служат 2 текстовых файла с правдоподобной информацией.

1. Сортировка массива по числовому полю;

2. Вставка нового элемента перед выбранным элементом;

3.Вставка нового элемента после выбранного элемента;

2. Входные данные для проекта

Множество данных - мировые рекорды в беге на 100 метров.

1. результат(real);

2. автор(string);

3. год установления(integer);

3. Содержание

1. титульный лист

2. содержание(список всех разделов курсовой работы с соответствующими им нормами страниц)

3. введение(массивы указателей на записи)

4. постановка задачи

5. описание программ

5.1 описание функции имяФункции1, имяФункции2, .... каждый параграф содержит описание одной функции: 1-назначение функции; 2-типы, описание функции; 3-описание и назначение формальных параметров; 4-для функций, реализующих запросы - описание алгоритма в форме псевдокода;

4. описание работы программы по контрольному примеру

каждый параграф содержит реализацию одного из запросов с описанием процесса выполнения работы, а также скриншоты исходного состояния массива.

5. листинг программы (код программы с подробными комментариями)

6. список литературы( минимуми 3 источника)

7. Блок-схемы