Разработка алгоритма и программы на языке Си. Обработка массивов указа

Системное программированиеЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Тема проекта: Разработка алгоритма и программы на языке Си. Обработка массивов указателей 

Разработать программу по обработке заданного множества данных. Множество представляет собой массив указателей на записи. Обеспечить реализацию следующих запросов к заданному множеству структурированной информации. 

1. Ввод информации из текстового файла; 

2. Добавление новых элементов в конце массива; 

3. Просмотр всех элементов массива; 

4. Вывод информации из массива в файл; 

Реализовать простейшее меню. 

На экран выводить элементы в виде таблицы( один элемент - одна строка таблицы) 

Если после выполнения запроса изменяется хотя бы один элемент, то заканчивать запрос выводом всего множества элементов. 

Текстами к заданиям служат 2 текстовых файла с правдоподобной информацией. 

1. Сортировка массива по числовому полю; 

2. Вставка нового элемента перед выбранным элементом; 

3.Вставка нового элемента после выбранного элемента; 

2. Входные данные для проекта 

Множество данных - мировые рекорды в беге на 100 метров. 

1. результат(real); 

2. автор(string); 

3. год установления(integer); 

3. Содержание 

1. титульный лист 

2. содержание(список всех разделов курсовой работы с соответствующими им нормами страниц) 

3. введение(массивы указателей на записи) 

4. постановка задачи 

5. описание программ 

5.1 описание функции имяФункции1, имяФункции2, .... каждый параграф содержит описание одной функции: 1-назначение функции; 2-типы, описание функции; 3-описание и назначение формальных параметров; 4-для функций, реализующих запросы - описание алгоритма в форме псевдокода; 

4. описание работы программы по контрольному примеру 

каждый параграф содержит реализацию одного из запросов с описанием процесса выполнения работы, а также скриншоты исходного состояния массива. 

5. листинг программы (код программы с подробными комментариями) 

6. список литературы( минимуми 3 источника) 

7. Блок-схемы

5 лет назад
guest_15505098273671
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад